Estas son las películas con más Premios Oscar en la historia: tres comparten el récord de 11 estatuillas
Para este 2026 son 10 las cintas nominadas a Mejor Película que esperan tener éxito en más de una categoría.
Este domingo 15 de marzo se celebrará la 98.ª edición de los Premios Oscar y existen grandes expectativas por conocer a los grandes ganadores en sus respectivas categorías.
Se trata de la celebración más importante de la industria cinematográfica, reconociendo lo mejor del último año en diferentes áreas dentro de una película.
A lo largo de los años hemos conocido un sinfín de éxitos que coronaron su trabajo con la obtención de la estatuilla más destacada del medio.
Hoy son 10 cintas las nominadas a Mejor Película, entre las que destacan Bugonia, Marty Supreme y Una batalla tras otra. Pero lo cierto es que solo una se quedará con el reconocimiento.
Si miramos al pasado podemos encontrar filmes que pudieron encantar tanto a la audiencia como a los críticos y encargados de votar, siendo reconocidos en más de una categoría.
A continuación te contamos cuáles son las películas más ganadora de Premios Oscar a lo largo de la historia:
Lo que el viento se llevó
Una pieza de culto de 1939 dirigida por Victor Fleming, y protagonizada por Vivien Leigh junto a Clark Gable, se llevó 8 estatuillas y 2 reconocimientos honorarios.
Ganó como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Dirección Artística. La premiación honoraria fue el Premio Especial por la utilización de color y por Logros Técnicos.
Gigi
La cinta de 1958 dirigida por Vincente Minnelli y protagonizada por Leslie Caron junto a Maurice Chevalier, se quedó con 9 galardones principales.
Obtuvo: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original y Mejor Montaje.
Ben Hur
Este clásico estrenado en 1959 dirigido por William Wyler y protagonizado por Charlton Heston junto a Jack Hawkins conquistó nada más y nada menos que 11 premios, siendo una de las más galardonadas.
Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejores Efectos Especiales, Mejor Banda Sonora.
West Side Story
Este musical de 1961 bajo la dirección de Robert Wise y Jerome Robbins, protagonizado por Natalie Wood, Richard Beymer y George Chakiris, supo ganar 10 estatuillas.
Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora.
El último emperador
La icónica película biográfica de 1987 dirigida por Bernardo Bertolucci, protagonizada por John Lone y Peter O’Toole, se quedó con 9 galardones.
Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora.
Titanic
Una pieza de culto del cine estrenada en 1997. Escrita y dirigida por James Cameron, y protagonizada por Leonardo DiCaprio junto a Kate Winslet, es otra cinta que tiene el récord con 11 Oscar.
Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Edición de Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora.
El señor de los anillos: El retorno del rey
Esta entrega de 2003, que forma parte de una de las sagas más populares de la industria, dirigida por Peter Jackson y protagonizada por Elijah Wood, se encuentra en el selecto grupo de los 11 premios.
Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje, Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora.
