Premios Oscar 2026: One Battle After Another fue la gran vencedora y aquí está la lista completa de ganadores

La Academia entregó los Premios Oscar 2026 en una ceremonia realizada en Los Ángeles, donde One Battle After Another terminó como la gran vencedora de la noche al imponerse en Mejor película y sumar un total de seis estatuillas.

Pese a llegar como la gran “amenaza” de la noche, Sinners terminó siendo la cinta que más dejó sabor a poco entre quienes esperaban un dominio total: había acumulado un récord de 16 nominaciones, pero cerró la gala con cuatro premios (incluyendo Mejor Actor, Guion Original, Música Original y Fotografía).

La contienda por Mejor Actor fue una de las más comentadas justamente por esa tensión: Michael B. Jordan se impuso por su doble papel como hermanos gemelos en Sinners, superando una lista de favoritos de alto perfil que incluyó a Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio y Wagner Moura, en una carrera que muchos describieron como “cerrada” hasta el último minuto por el peso de las campañas y el desempeño en la temporada de premios.

Y el hito pop de la ceremonia lo marcó “Golden”: la canción de K-Pop Demon Hunters no solo ganó el Oscar a Mejor Canción Original, sino que quedó instalada como la primera canción K-pop en conseguir esa estatuilla, consolidando el salto definitivo del género al “mainstream” de Hollywood.

El impacto fue doble porque la película también se llevó Mejor Animación y el tema tuvo performance en vivo durante la gala, alimentando el relato de una industria que ya no mira el K-pop como nicho, sino como un fenómeno global con premio grande.

Lista completa: ganadores del Oscar 2026, categoría por categoría