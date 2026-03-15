Premios Oscar 2026: ¿Dónde ver las nominadas a Mejor Película?

La noche de este domingo 15 de marzo se celebrará la 98ª edición de los Premios Oscar y existen altas expectativas por conocer a los grandes ganadores en sus respectivas categorías.

Se trata de la celebración más importante de la industria cinematográfica, reconociendo lo mejor del último año en diferentes áreas dentro de una película.

Para este 2026 (que premia lo hecho en 2025) hay varias cintas destacadas en competencia, siendo 10 las nominadas a Mejor Película.

No hay dudas de que la ganadora de esta estatuilla dará mucho de qué hablar al tratarse de uno de los apartados más relevantes. Además, le suma un valor agregado al título como tal.

A continuación, te contamos dónde puedes ver cada una de las películas nominadas (a día de hoy):