Misterio por muerte de trabajador en Reñaca: familia denuncia heridas cortopunzantes tras supuesto accidente

La muerte de un trabajador de 63 años en un edificio de Reñaca, en la región de Valparaíso, mantiene en incertidumbre a su familia, luego de que el informe forense revelara lesiones que abrieron dudas sobre las causas del fallecimiento.

El hecho ocurrió el pasado martes en el edificio Eurovista, ubicado en el balneario de la comuna de Viña del Mar, donde el hombre —identificado como Héctor— realizaba labores de mantención.

Según los primeros antecedentes, el trabajador se encontraba sobre un andamio cuando, entre las 13:0

0 y las 14:00 horas, fue encontrado sin vida por un compañero tras caer desde la estructura.

Inicialmente, a la familia se le informó de manera preliminar que el fallecimiento habría sido producto de un paro cardíaco. Sin embargo, tras el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal de Valparaíso, el informe determinó la presencia de heridas cortopunzantes, una de las cuales habría provocado la muerte.

La principal interrogante ahora es si estas lesiones se produjeron durante la caída —por ejemplo, al impactar con algún objeto— o si pudo haber intervención de terceros.

En conversación con el programa La Tarde es Nuestra, Nicolette Pérez, cercana a la familia, afirmó que hasta ahora no han recibido información adicional sobre el caso.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna información, ni desde la Policía de Investigaciones de Chile ni desde Fiscalía”, señaló.

La mujer detalló que el informe menciona dos heridas punzantes: una que atravesó el pulmón y otra que alcanzó el corazón.

Además, cuestionó la versión inicial del supuesto accidente, ya que —según indicó— no se habrían observado lesiones en la cabeza propias de una caída y la distancia desde el andamio también genera dudas.

Por ahora, el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del trabajador.