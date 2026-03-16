“Me impiden ver a mis hijos; quieren que vaya a Croacia y me quede 20 días allí, pero es imposible...”

El futbolista chileno Junior Fernandes, quien actualmente juega en la Segunda División de Turquía, reveló públicamente un delicado momento familiar que está atravesando.

A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, el delantero señaló que enfrenta dificultades para ver a los dos hijos que tuvo con su expareja, la croata Marta Radic, de quien se separó hace aproximadamente dos años.

“Tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes, y ratificado por el tribunal. Dado que vivo en Turquía y sigo mi carrera futbolística aquí, tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días. Sin embargo, han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos”, explicó el jugador en redes sociales.

“Quieren que vaya a Croacia y me quede allí entre 15 y 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Y lo saben”, agregó el atacante que hoy milita en el club Ankara Keciörengücü.

En la misma línea, el exseleccionado nacional lanzó una potente acusación: “Están intentando mantener a mis hijos alejados de mí”.

“Estoy llevando adelante y seguiré llevando adelante el proceso legal y mis esfuerzos con respecto a mis hijos”, concluyó Junior Fernades respecto a la situación que está atravesando.