“Me impiden ver a mis hijos; quieren que vaya a Croacia y me quede 20 días allí, pero es imposible...”
A través de sus redes sociales, Junior Fernandes explicó que enfrenta dificultades para ver a los dos hijos que tuvo con su expareja, la croata Marta Radic.
El futbolista chileno Junior Fernandes, quien actualmente juega en la Segunda División de Turquía, reveló públicamente un delicado momento familiar que está atravesando.
A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, el delantero señaló que enfrenta dificultades para ver a los dos hijos que tuvo con su expareja, la croata Marta Radic, de quien se separó hace aproximadamente dos años.
“Tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes, y ratificado por el tribunal. Dado que vivo en Turquía y sigo mi carrera futbolística aquí, tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días. Sin embargo, han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos”, explicó el jugador en redes sociales.
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“Quieren que vaya a Croacia y me quede allí entre 15 y 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Y lo saben”, agregó el atacante que hoy milita en el club Ankara Keciörengücü.
En la misma línea, el exseleccionado nacional lanzó una potente acusación: “Están intentando mantener a mis hijos alejados de mí”.
“Estoy llevando adelante y seguiré llevando adelante el proceso legal y mis esfuerzos con respecto a mis hijos”, concluyó Junior Fernades respecto a la situación que está atravesando.
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