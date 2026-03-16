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“Vaga e imprecisa”: justicia anula prohibición de ingreso al estadio por 10 años a hincha de Colo Colo

De manera unánime, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección de la fanática alba.

Carlos Madariaga

“Vaga e imprecisa”: justicia anula prohibición de ingreso al estadio por 10 años a hincha de Colo Colo

“Vaga e imprecisa”: justicia anula prohibición de ingreso al estadio por 10 años a hincha de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El 9 de marzo del 2025, Colo Colo se impuso a Everton en duelo válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Durante el partido, algunos fanáticos del “Cacique” lanzaron fuegos artificiales, lo cual derivó en la aplicación del derecho de admisión para quienes fueron identificados como responsables.

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El detalles es que una de aquellas personas interpuso un recurso de protección, considerando que fue castigada con 10 años sin ingresar a un recinto deportivo, sanción que finalizaría el 4 de abril de 2035.

La hincha de Colo Colo reclamó el “actuar arbitrario y desproporcionado”, planteando que no había pruebas claras ni se le dio la oportunidad de presentar descargos.

La Corte de Apelaciones de Santiago repasó los antecedentes y concluyó que la determinación de Blanco y Negro contra la hincha se hizo “sin otra información útil que permita su cabal comprensión”, remarcando que la aplicación del derecho de admisión “aparece del todo vaga e imprecisa, y nunca fue corroborada con antecedente alguno”, según se lee en el fallo publicado en el Poder Judicial.

A todo lo anterior se suma el cuestionamiento que se le haya negado formular sus descargos o impugnar la sanción, calificando los 10 años de sanción como “un plazo superior a lo que la ley y reglamento estipulan para infracciones de esa naturaleza”.

Con todo, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó por unanimidad acoger el recurso de protección, planteando que Blanco y Negro “ha actuado contrario a derecho y abusivamente”, junto con condenar a la sociedad anónima a pagar las costas del juicio.

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