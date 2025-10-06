;

FOTOS. “La última vez...”: exesposa de goleador que jugó en La Roja asegura que no visita a sus hijos desde el año pasado

La pareja se conoció en 2014, resultado en el nacimiento de dos niños.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La croata Marta Radic, de 29 años, confirmó el fin de su matrimonio con el futbolista chileno Junior Fernandes, con quien tiene dos hijos: Mateo (7) y Adriano (5).

Hace más de un año estamos separados. Junior y yo ya no estamos juntos”, declaró, oficializando una ruptura que hasta ahora se mantenía en reserva.

ADN

La pareja se conoció en 2014, cuando Marta tenía 18 años y el delantero, 26. En ese entonces, el exseleccionado nacional llevaba menos de un año jugando en Dinamo Zagreb. Dos años más tarde contrajeron matrimonio y formaron familia, aunque su historia de amor terminó en 2024.

ADN

La vida a veces nos lleva por caminos diferentes, y así Junior y yo decidimos seguir cada uno el suyo. Terminamos tranquilamente y sin dramas”, comentó a LUN. Y, a pesar del divorcio, la joven señaló que “mi apellido sigue siendo Fernandes. Hasta ahora no lo cambié, pero el día de mañana uno nunca sabe”.

Durante su relación, la familia vivió un tiempo en Chile, cuando el futbolista chileno se integró a Universidad de Chile en 2021. Tras esa etapa, regresaron a Turquía a fines de 2022. Hoy, Marta reside nuevamente en Zagreb junto a sus hijos y su perro Timmy, de raza pomerania.

Sobre su vínculo actual con el exgoleador de Universidad de Chile, indicó: “Él sigue jugando en Turquía y actualmente vive en Ankara. Viene a visitarlos cuando puede, la última vez que vino fue para la Navidad de 2024”.

Finalmente, dirigiéndose a Junior Fernandes, expresó: “Gracias por todo y mucha suerte en lo que sigue. De este amor quedan un millón de recuerdos hermosos y, lo más importante, nuestros hijos”. Actualmente, añadió, se dedica a tiempo completo a su familia y a un nuevo proyecto personal que pronto dará a conocer.

ADN
ADN
ADN

