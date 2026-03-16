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VIDEO. La ilusionante promesa de Arturo Vidal al hincha de Colo Colo: “Les quiero decir algo…”

El “King” volvió a ser titular y figura en el triunfo albo frente a Huachipato.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo volvió a ganar en el Estadio Monumental y es líder en solitario de la Liga de Primera con 15 puntos, uno más que su más cercano escolta, Deportes Limache.

Uno que tuvo un destacado desempeño fue Arturo Vidal, quien volvió a ser el jefe de la zaga defensiva de los albos. Tras terminar el encuentro, el “King” conversó con la señal de TNT Sports, donde valoró la victoria y dejó un claro mensaje a los hinchas.

Hoy era muy importante ganar, volver a mejorar lo que se había hecho con Audax. Era importante también para volver a agarrar la punta y creo que se hizo un gran partido”, comenzó diciendo el bicampeón de América con La Roja.

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Acerca de la gran convocatoria de fanáticos que llegaron al Estadio Monumental, señaló: “Quiero agradecer a toda esta gente, un día lunes a las ocho y media de la noche que vengan a llenar el estadio es espectacular. Les quiero decir algo: vamos a dejar la vida este año para ganar todo. Sigannos apoyando”.

El hoy defensor central también destacó como va mejorando el juego del equipo partido a partido. “Está creciendo mucho el equipo, también sé lo que se trabaja en la semana, entonces después de cada partido uno se siente feliz cuando las cosas salen bien, porque uno ve el trabajo en el día a día. El equipo cada vez se siente mejor; la lucha interna está muy buena y eso no está ayudando a mantener el primer lugar”, afirmó el bicampeón de América con La Roja.

Además, también se refirió a la nueva posición de líbero que le asignó Fernando Ortiz. “Es una posición que me gusta mucho, que la he ido mejorando partido a partido. Cada vez me siento mejor, con la ayuda de los compañeros, que es importante que crean en ti, que te escuchen cada vez que se da una orden. Estoy tratando de disfrutar y dar lo mejor para que el equipo vuelva al nivel que se merece”, cerró Vidal.

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