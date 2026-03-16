;

VIDEO. “Usted se saca esta polera...”: Mosa le regaló una camiseta a un hincha de Colo Colo que llegó al Monumental con el estampado de Lucero

“Este nombre no es bienvenido aquí”, enfatizó el presidente de Blanco y Negro que sorprendió a los fanáticos con el gesto.

José Campillay

“Usted se saca esta polera...”: Mosa le regaló una camiseta a un hincha de Colo Colo que llegó al Monumental con el estampado de Lucero

La noche de este lunes 16 de marzo Colo Colo se impuso ante Huachipato en el marco de la fecha 7 de la Liga de Primera y volvió a sumar de tres puntos para posicionarse en lo más alto de la tabla.

Pero los ánimos en el Estadio Monumental comenzaron a encenderse desde la previa, ya que Aníbal Mosa sorprendió a los presentes en el sector Océano con un gesto bastante llamativo.

Interactuando con los hinchas allí presentes, el presidente de Blanco y Negro reparó en alguien que usaba una camiseta del ‘Cacique’ con el viejo estampado de Juan Martín Lucero.

El dirigente no dudó en acercarse al sujeto para llamarle la atención y presentarle una propuesta para que no luzca ese nombre de una “persona non grata” en ‘La Ruca’, tal como mencionaban algunos fanáticos.

Revisa también:

ADN

“Usted no puede venir con esa camiseta, entonces le voy a hacer una propuesta: Usted se saca esta polera, aquí, y nosotros le entregamos una nueva”, le dijo Mosa al hombre que portaba el dorsal del actual jugador de Universidad de Chile.

El gesto motivó los aplausos entre los presentes y, mientras el aficionado se cambiaba la polera, Aníbal enfatizó en que “este nombre no es bienvenido aquí”.

“La vamos a tirar a la hoguera”, bromeó el presidente mientras posaba con la camiseta para algunas fotos.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad