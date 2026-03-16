“Usted se saca esta polera...”: Mosa le regaló una camiseta a un hincha de Colo Colo que llegó al Monumental con el estampado de Lucero

La noche de este lunes 16 de marzo Colo Colo se impuso ante Huachipato en el marco de la fecha 7 de la Liga de Primera y volvió a sumar de tres puntos para posicionarse en lo más alto de la tabla.

Pero los ánimos en el Estadio Monumental comenzaron a encenderse desde la previa, ya que Aníbal Mosa sorprendió a los presentes en el sector Océano con un gesto bastante llamativo.

Interactuando con los hinchas allí presentes, el presidente de Blanco y Negro reparó en alguien que usaba una camiseta del ‘Cacique’ con el viejo estampado de Juan Martín Lucero.

El dirigente no dudó en acercarse al sujeto para llamarle la atención y presentarle una propuesta para que no luzca ese nombre de una “persona non grata” en ‘La Ruca’, tal como mencionaban algunos fanáticos.

“Usted no puede venir con esa camiseta, entonces le voy a hacer una propuesta: Usted se saca esta polera, aquí, y nosotros le entregamos una nueva”, le dijo Mosa al hombre que portaba el dorsal del actual jugador de Universidad de Chile.

El gesto motivó los aplausos entre los presentes y, mientras el aficionado se cambiaba la polera, Aníbal enfatizó en que “este nombre no es bienvenido aquí”.

“La vamos a tirar a la hoguera”, bromeó el presidente mientras posaba con la camiseta para algunas fotos.