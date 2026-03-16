Finalizada la séptima jornada de la Liga de Primera, este lunes por la noche todas las miradas del fútbol chileno se trasladaron a al clasificación general del torneo antes de entrar en un breve receso por los nuevos amistosos de La Roja.

Tras los encuentros de este lunes, Colo Colo (15 pts) mantuvo primera posición pese a la presión de Deportes Limache (14 pts). El ‘popular’ lidera el Campeonato Nacional con 15 puntos, solo uno más que los ‘tomateros’, de enorme campaña hasta el momento.

Más atrás aparecen Ñublense (12 pts) y la Universidad Católica (11 pts), quienes con sus empates del fin de semana, se estancaron en la tercera y cuarta posición, y los puestos de clasificación a tornes internacionales, de momento, los cierran la Universidad de Concepción (11 pts) y el Audax Italiano (10 pts).

La que se recuperó algo fue la Universidad de Chile. Los azules le ganaron al campeón en el norte, y alanzaron la línea de los 10 puntos junto a los ‘itálicos, Unión La Calera y O’Higgins.

Finalmente, Cobresal y Deportes Concepción siguen en caída libre y por lo mismo es que ocupan las últimas dos posiciones de la clasificación general, con 7 y 4 puntos respectivamente.