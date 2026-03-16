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Indignación total en los Oscar 2026: viralizan foto del asqueroso estado en que dejaron el Dolby Theatre

“‘La gente en los Oscar’ no es más especial que la gente común y corriente”“, cuestionaron los usuarios de redes sociales

José Campillay

Indignación total en los Oscar 2026: viralizan foto del asqueroso estado en que dejaron el Dolby Theatre

La noche del pasado domingo 15 de marzo se celebró la ceremonia de la 98ª edición de los Premios Óscar, dejando mucho para analizar en diferentes aspectos.

Y si bien los grandes focos han estado puestos en los ganadores de las diversas categorías, hay una polémica que no pasó desapercibida.

El día después del gran evento en el mundo del cine, se viralizó una fotografía que muestra el estado en el que quedó el Dolby Theatre.

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Matt Neglia, editor jefe y propietario de Next Best Picture, difundió la imagen que evidencia filas enteras de butacas cubiertas por envases de snacks, botellas vacías y restos de comida dispersos por el suelo.

En su publicación en redes sociales, Neglia escribió: “¡Limpien el pasillo, TODOS!”. Aunque al principio muchos señalaron directamente a las estrellas de Hollywood, la zona afectada corresponde a los espacios reservados para familiares de los nominados y otros acompañantes.

El post acumuló millones de visualizaciones en cuestión de horas, desatando un sinfín de comentarios que cuestionan la actitud de los invitados.

Usuarios destacaron: “Aunque no haya papeleras colocadas en lugares estratégicos a la vista, esto demuestra el tipo de personas que tenemos entre nosotros”; “Bueno, supongo que ‘la gente en los Oscar’ no es más especial que la gente común y corriente”.

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