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Muere Matt Clark a los 89 años: recordado por su rol en ‘Volver al futuro’ y grandes clásicos del cine

El actor, que se posicionó como un ícono del western, falleció tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica.

José Campillay

Muere Matt Clark a los 89 años: recordado por su rol en ‘Volver al futuro’ y grandes clásicos del cine

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Matt Clark, reconocido actor que tuvo destacado roles entre los 70 y 90.

Su muerte enluta al mundo del cine justo un día después de los Premios Oscar y es una baja sensible para el gremio que lo recuerda con gran admiración.

Según se dio a conocer en reportes oficiales, su deceso se registró el domingo 15 de marzo, siendo anunciado públicamente este lunes 16.

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A sus 89 años, el intérprete estadounidense partió a causa de complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica en la espalda, según confirmó su familia.

El círculo cercano de Clark notificó a TMZ los pormenores del lamentable hecho, destacando que evitaba la exposición mediática pese a su vínculo con el rubro.

Su partida llega en un momento de euforia en Hollywood por la gala de los Oscar, contrastando con la tristeza que ahora embarga a la industria.

Un ícono del western y mucho más

A lo largo de su carrera, Matt destacó especialmente en el género western durante los años 70 y 80, compartiendo créditos con gigantes como Clint Eastwood y John Wayne.

Entre sus cintas más recordadas figuran Jeremiah Johnson; El puente de Remagen; Cadence: El valor del honor; Pueblo chico, pistola grande y La leyenda del Llanero Solitario, entre varias otras.

Además, su participación en Volver al futuro III lo catapultó a la fama global, mientras que en 2024 cerró su filmografía con un rol en Venom: The Last Dance.

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El director Gary Rosen, quien trabajó con él en Hacks, lo describió como “un actor de carácter absolutamente único que hacía que cada escena en la que aparecía fuera memorable, a menudo robándoselas a estrellas como Rod Steiger, Robert Redford, Clint Eastwood y John Wayne”.

En una entrevista de 1991 reseñada por The Hollywood Reporter, el propio Matt Clark expresó su devoción por el western: “Era como siempre soñabas de niño: ponerte chaparreras y botas, y atarte espuelas que tintinean al caminar”.

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