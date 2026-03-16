Muere Matt Clark a los 89 años: recordado por su rol en ‘Volver al futuro’ y grandes clásicos del cine

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Matt Clark, reconocido actor que tuvo destacado roles entre los 70 y 90.

Su muerte enluta al mundo del cine justo un día después de los Premios Oscar y es una baja sensible para el gremio que lo recuerda con gran admiración.

Según se dio a conocer en reportes oficiales, su deceso se registró el domingo 15 de marzo, siendo anunciado públicamente este lunes 16.

A sus 89 años, el intérprete estadounidense partió a causa de complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica en la espalda, según confirmó su familia.

El círculo cercano de Clark notificó a TMZ los pormenores del lamentable hecho, destacando que evitaba la exposición mediática pese a su vínculo con el rubro.

Su partida llega en un momento de euforia en Hollywood por la gala de los Oscar, contrastando con la tristeza que ahora embarga a la industria.

Un ícono del western y mucho más

A lo largo de su carrera, Matt destacó especialmente en el género western durante los años 70 y 80, compartiendo créditos con gigantes como Clint Eastwood y John Wayne.

Entre sus cintas más recordadas figuran Jeremiah Johnson; El puente de Remagen; Cadence: El valor del honor; Pueblo chico, pistola grande y La leyenda del Llanero Solitario, entre varias otras.

Además, su participación en Volver al futuro III lo catapultó a la fama global, mientras que en 2024 cerró su filmografía con un rol en Venom: The Last Dance.

Ampliar

El director Gary Rosen, quien trabajó con él en Hacks, lo describió como “un actor de carácter absolutamente único que hacía que cada escena en la que aparecía fuera memorable, a menudo robándoselas a estrellas como Rod Steiger, Robert Redford, Clint Eastwood y John Wayne”.

En una entrevista de 1991 reseñada por The Hollywood Reporter, el propio Matt Clark expresó su devoción por el western: “Era como siempre soñabas de niño: ponerte chaparreras y botas, y atarte espuelas que tintinean al caminar”.