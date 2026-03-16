Hoy comienza el último pago del ex Bono Marzo 2026: revisa AQUÍ si te corresponde el beneficio

Desde este lunes 16 de marzo, comenzó el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo 2026.

Según señala ChileAtiende, no hay que postular para recibir el beneficio, ya que su asignación es automática para aquellas personas que reciben menos ingresos y que cumplen con los requisitos necesarios.

La ayuda económica es entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS) y consiste en el pago de $66.834, los cuales se pagan por cada carga familiar o por familiar, dependiendo del tipo de beneficiario.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Este tercer pago del beneficio está dirigido a aquellas familias que cuentan con pagos relacionados a la Asignación Familiar o la Asignación Maternal, en relación a sus cargas.

Para conocer si es que te toca o no el pago del Aporte Familiar Permanente, solamente hay que ingresar el RUT y la fecha de nacimiento en la página oficial del beneficio (disponible aquí).

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Una vez que se registren los datos, hay que presionar “Consultar” y la plataforma detallará si es que corresponde o no el pago del ex Bono Marzo 2026.