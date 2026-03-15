Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5399 del domingo 15 de marzo / Francisco Castillo

Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5399 contó con un pozo total de $4.700 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

Loto: $1.720 millones

$1.720 millones Recargado: $700 millones

$700 millones Revancha: $530 millones

$530 millones Desquite: $190 millones

$190 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5399 del Loto

Loto: 11, 13, 14, 19, 23, 31

11, 13, 14, 19, 23, 31 Comodín: 18

Multiplicador: 2

Recargado: 9, 16, 25, 27, 29, 34

9, 16, 25, 27, 29, 34 Revancha: 2, 7, 15, 36, 31, 41

2, 7, 15, 36, 31, 41 Desquite: 1, 15, 17, 25, 33, 35

Jubilazo

1, 3, 8, 12, 32, 37

3, 4, 7, 9, 14, 36

5, 16, 28, 31, 35, 38

1, 2, 6, 7, 12, 39

1, 17, 24, 25, 27, 16

Jubilazo 50 años