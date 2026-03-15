Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5399 del domingo 15 de marzo
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $4.700 millones de pesos a repartir.
Este domingo 15 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.
En esta oportunidad, el sorteo número 5399 contó con un pozo total de $4.700 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.
Los montos a repartir fueron los siguientes:
- Loto: $1.720 millones
- Recargado: $700 millones
- Revancha: $530 millones
- Desquite: $190 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5399 del Loto
- Loto: 11, 13, 14, 19, 23, 31
- Comodín: 18
- Multiplicador: 2
- Recargado: 9, 16, 25, 27, 29, 34
- Revancha: 2, 7, 15, 36, 31, 41
- Desquite: 1, 15, 17, 25, 33, 35
Jubilazo
- 1, 3, 8, 12, 32, 37
- 3, 4, 7, 9, 14, 36
- 5, 16, 28, 31, 35, 38
- 1, 2, 6, 7, 12, 39
- 1, 17, 24, 25, 27, 16
Jubilazo 50 años
- 15, 17, 24, 28, 38, 41
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