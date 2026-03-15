;

Ex Bono Marzo 2026: consulta con tu RUT si te toca el último pago de $66.834 desde este lunes

El Aporte Familiar Permanente 2026 inicia el último pago del beneficio este 16 de marzo.

Juan Castillo

Ex Bono Marzo 2026: consulta con tu RUT si te toca el último pago de $66.834 desde este lunes

Ex Bono Marzo 2026: consulta con tu RUT si te toca el último pago de $66.834 desde este lunes / Getty Images

Desde este lunes 16 de marzo comenzará el último pago del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio estatal conocido popularmente como ex Bono Marzo.

La ayuda estatal está destinada a apoyar a miles de familias chilenas durante el inicio del año, una época marcada por altos gastos como el regreso a clases y pagos asociados al hogar.

El aporte entrega un monto de $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario, y forma parte de las ayudas económicas que el Estado entrega de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Para saber si corresponde recibir el dinero, las personas pueden consultar utilizando su RUT en las plataformas habilitadas por las autoridades.

Revisa también:

ADN

¿Quiénes reciben el pago de $66 mil este lunes 16 de marzo?

Al igual que en los últimos años, el pago del ex Bono Marzo 2026 se dividió en tres grupos:

  • Grupo 1: Desde el 16 de febrero (YA PAGADO)
  • Grupo 2: A contar del 2 de marzo (YA PAGADO)
  • Grupo 3: A partir del 16 de marzo

En este grupo se encuentran aquellos que reciben pagos por Asignación Familiar.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario o se puede cobrar de forma presencial, según lo elegido.

En caso de dudas, las personas pueden consultar con su RUT en los canales oficiales del IPS o en ChileAtiende (pinchar acá), donde se informa la fecha y el lugar de pago de este beneficio.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad