Ex Bono Marzo 2026: consulta con tu RUT si te toca el último pago de $66.834 desde este lunes / Getty Images

Desde este lunes 16 de marzo comenzará el último pago del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio estatal conocido popularmente como ex Bono Marzo.

La ayuda estatal está destinada a apoyar a miles de familias chilenas durante el inicio del año, una época marcada por altos gastos como el regreso a clases y pagos asociados al hogar.

El aporte entrega un monto de $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario, y forma parte de las ayudas económicas que el Estado entrega de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. Para saber si corresponde recibir el dinero, las personas pueden consultar utilizando su RUT en las plataformas habilitadas por las autoridades.

¿Quiénes reciben el pago de $66 mil este lunes 16 de marzo?

Al igual que en los últimos años, el pago del ex Bono Marzo 2026 se dividió en tres grupos:

Grupo 1: Desde el 16 de febrero (YA PAGADO)

Grupo 2: A contar del 2 de marzo (YA PAGADO)

Grupo 3: A partir del 16 de marzo

En este grupo se encuentran aquellos que reciben pagos por Asignación Familiar.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario o se puede cobrar de forma presencial, según lo elegido.

En caso de dudas, las personas pueden consultar con su RUT en los canales oficiales del IPS o en ChileAtiende (pinchar acá), donde se informa la fecha y el lugar de pago de este beneficio.