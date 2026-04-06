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VIDEO. El blooper de la fecha le abre el camino a Huachipato: goleada y tres puntos de oro en la Liga de Primera

El equipo de Jaime García remontó y consiguió un contundente triunfo sobre Universidad de Concepción en Talcahuano.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Después de tres partidos sin ganar, Huachipato regresó a los triunfos en la Liga de Primera 2026, tras propinarle este lunes una goleada por 5-1 a Universidad de Concepción en el duelo que cerró la octava fecha del torneo en Talcahuano.

El equipo de Jaime García tuvo un complejo inicio, ya que el elenco penquista se puso en ventaja rápidamente por medio de Agustín Urzi (6′), quien se lució con un golazo desde fuera del área para poner el 1-0 a favor del “Campanil”.

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Sin embargo, los “Acereros” lograron reaccionar y antes del descanso encontraron la igualdad gracias a Santiago Silva (37′). El volante uruguayo sacó otro remate de media distancia y venció la resistencia del portero Santiago Silva para marcar el 1-1.

En el complemento, un grosero error del propio Silva le abrió el camino a Huachipato. A los 67′, Nicolás Vargas envió un centro que parecía inofensivo, pero el arquero visitante calculó mal y el balón le pasó por encima, estableciendo el 2-1 para los locales.

De ahí en más, el elenco de Talcahuano no perdonó y en solo trece minutos se encargó de concretar la goleada gracias a los goles de Cris Martínez (70′), Maximiliano Rodríguez (79′) y Claudio Sepúlveda (83′).

Con esta victoria, Huachipato llegó a los 12 puntos y escaló al séptimo lugar de la Liga de Primera, a seis del líder Colo Colo. Universidad de Concepción, en tanto, bajó a la novena posición con 11 unidades.

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