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VIDEOS. Recordaron ganar en Ñuñoa: La U golea a Deportes La Serena y trepa posiciones en la Liga de Primera

Tras un primer tiempo disputado, los azules despertaron en el complemento para dejar los tres puntos en el Nacional.

Gonzalo Miranda

La U celebró en el Nacional ante Deportes La Serena

La U celebró en el Nacional ante Deportes La Serena

En el otro partidazo de día domingo, la Universidad de Chile recibió a Deportes La Serena en el Estadio Nacional en lo que fue una especie de “revancha por lo sucedido hace algunos días entre ambos por la Copa de la Liga.

Si bien el previa se advertía un partidazo, durante el primer tiempo ambos quedaron bastante al debe, pero en el complemento fueron los azules quienes le dieron emoción al compromiso.

Esto porque tras el “café cargado” de Fernando Gago, DT de la U, los universitarios salieron con todo y en cinco minutos tomaron ventaja: Fabián Hormazábal (50′) y Maximiliano Guerrero (55′) anotaron los primeros tantos.

Pero el buen fútbol universitario continúo y minutos más tarde, Javier Altamirano (67′) estiró la fiesta del ‘Romántico Viajero’ en el Estadio Nacional. Agustín Arce (90’+4) se sumó a la goleada y con eso, se cerró el 4-0 de los azules que se vuelve a abrazar en el Estadio Nacional después de muchos meses.

Con la victoria, Universidad de Chile trepa al cuerto puesto de la clasificación general con 13 puntos, mientras que Deportes La Serena quedó undécimo (11) con 9 unidades.

En la próxima fecha, los azules visitarán a Ñublense en Chillán, mientras que los ‘papayeros’ serán locales ante Everton en La Portada.

Mira los goles del partido

Gentileza: TNT Sports

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