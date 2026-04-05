En el otro partidazo de día domingo, la Universidad de Chile recibió a Deportes La Serena en el Estadio Nacional en lo que fue una especie de “revancha” por lo sucedido hace algunos días entre ambos por la Copa de la Liga.

Si bien el previa se advertía un partidazo, durante el primer tiempo ambos quedaron bastante al debe, pero en el complemento fueron los azules quienes le dieron emoción al compromiso.

Esto porque tras el “café cargado” de Fernando Gago, DT de la U, los universitarios salieron con todo y en cinco minutos tomaron ventaja: Fabián Hormazábal (50′) y Maximiliano Guerrero (55′) anotaron los primeros tantos.

Pero el buen fútbol universitario continúo y minutos más tarde, Javier Altamirano (67′) estiró la fiesta del ‘Romántico Viajero’ en el Estadio Nacional. Agustín Arce (90’+4) se sumó a la goleada y con eso, se cerró el 4-0 de los azules que se vuelve a abrazar en el Estadio Nacional después de muchos meses.

Con la victoria, Universidad de Chile trepa al cuerto puesto de la clasificación general con 13 puntos, mientras que Deportes La Serena quedó undécimo (11) con 9 unidades.

En la próxima fecha, los azules visitarán a Ñublense en Chillán, mientras que los ‘papayeros’ serán locales ante Everton en La Portada.

Mira los goles del partido

Gentileza: TNT Sports

💥💙❤️ ¡EL PRIMERO DE ESTE AÑO, FABI!



Hormazábal apareció con el gol que le dio la ventaja a #LaU este #MatchdayDomingo, con un tanto jorobado que recordó a Matías Rodríguez.



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💙❤️⚽ DOS GOLES EN MENOS DE 10'



Maximiliano Guerrero se anotó con el segundo tanto para #LaU, luego de una gran asistencia de Israel Poblete en este #MatchdayDomingo.



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