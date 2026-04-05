En el primer partido excluyente de día domingo por la fecha 8 de la Liga de Primera, Colo Colo fue hasta el sur del país para, otra vez, vencer a Deportes Concepción (ya lo había hecho por la Copa de la Liga) y traerse a Santiago tres puntos de oro en su lucha con Deportes Limache por la cima del Campeonato.

En un duelo que comenzó favorable para el ‘Cacique’, pero que el ‘León de Collao’ terminó equiparando en el cierre del primer tiempo, Colo Colo tuvo que esperar hasta el complemento para poder abrazarse.

Esto gracias a un Álvaro Madrid (68’) que poco a poco se gana el cariño y los vítores de los hinchas del ‘popular’. El ex Everton, con un verdadero golazo, anotó el único tanto del partido.

Con los tres puntos en el bolsillo, Colo Colo vuelve a lo más alto de la clasificación general con 18 puntos, uno más que Deportes Limache (17 pts). Por su parte, Deportes Concepción, peligrosamente, se compromete cada vez más con el descenso: es colista con solo 4 unidades.

Ahora, el ‘Popular’ tendrá que esperar varios días para volver a las canchas esto al aplazarse su duelo (3 de mayo) ante Coquimbo Unido por la novena fecha. El que sí jugará el próximo fin de semana será el ‘León de Collao’, que visitará a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar.

Mira el gol de Álvaro Madrid

Gentileza: TNT Sports