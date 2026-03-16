La noche del pasado domingo 15 de marzo se celebró la ceremonia de la 98ª edición de los Premios Óscar, el evento más importante en la industria cinematográfica.

Y si bien los grandes focos han estado puestos en los ganadores de las diversas categorías, hay varios puntos más que han encendido la polémica.

Uno de los episodios más comentados fue el altercado que sufrió Teyana Taylor durante la parte final y cierre de la velada.

Tras subir al escenario junto al equipo de Una batalla tras otra para celebrar la obtención de la estatuilla por Mejor Película, tuvo un encontrón con un guardia de seguridad.

Según revelan algunos medios, un empleado de Security Industry Specialists (firma externa a la Academia) la detuvo de forma física. En ese momento, de acuerdo a las imágenes que se viralizaron, la intérprete se gira para encararlo.

“No le pongas las manos encima a una mujer. Eres muy grosero, muy grosero”, se le escucha decir con evidente molestia y comentando disgustada con otros invitados: “Literalmente me empujó”.

Posteriormente, conversó con TMZ y explicó: “Simplemente no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada y sin provocación”.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

Respuesta oficial

A través de un comunicado oficial, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas expresó su rechazo por el actuar del sujeto y respaldaron a la actriz.

“Nos sentimos sumamente molestos al enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de los Oscar anoche”, exponen, resaltando que “hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses en la temporada de premios, y ha sido nada menos que extraordinaria, solidaria, amable y totalmente comprometida con la comunidad”.

Añaden que, pese a involucrar a la firma externa SIS, “la experiencia de cada invitado es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento no es aceptable“.

“Queremos agradecer a Teyana por mostrar una gracia notable, y estamos tomando las medidas apropiadas para asegurar que esto no vuelva a ocurrir”, complementaron.

Por su parte, SIS declaró a TMZ: “Esto no es el estándar de profesionalismo que esperamos de nuestro equipo, y hemos abordado el asunto internamente para ayudar a asegurar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir”.