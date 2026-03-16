“¿Era una emergencia tener un carrete?”: Rojo Edwards y Manouchehri discuten en vivo tras cóctel en La Moneda

Un tenso intercambio protagonizaron el senador Rojo Edwards y el diputado Daniel Manouchehri durante un debate en el matinal Mucho Gusto, en medio de la discusión por las medidas del Gobierno para enfrentar la migración irregular.

El cruce surgió luego de que Manouchehri cuestionara la realización de un cóctel en el Palacio de La Moneda, el cual —según dijo— incluyó barra abierta y un alto número de invitados, en contraste con el discurso de “gobierno de emergencia”.

“El gobierno prometió frenar la inmigración irregular en los primeros cien días. Vamos a esperar cómo se va a financiar esto, porque se dice que no hay plata y se dan señales erradas”, señaló el diputado.

El legislador también cuestionó el costo de medidas anunciadas para reforzar el control migratorio, como la construcción de zanjas en la frontera.

Por su parte, Edwards respondió defendiendo la actividad y afirmó que el concepto de emergencia no implica suspender otras funciones del Estado.

“Ser de emergencia no significa que no se puede hacer nada. Esto es un gobierno de emergencia, porque las emergencias son claras y usted las está viendo”, sostuvo.

El intercambio subió de tono cuando Manouchehri preguntó si un evento con cientos de invitados era coherente con ese discurso.

“¿Era una situación de emergencia tener un carrete con mil personas con barra libre? Si yo digo que no hay plata, no puedo armar un carrete con mil personas, con 250 garzones, porque algo no coincide en el relato", expresó.

Finalmente, Edwards replicó señalando que se trataba de una actividad con delegaciones internacionales. “Quizás el diputado quiere que le demos sopita de pollo a las delegaciones internacionales”, respondió el senador.

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