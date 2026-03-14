Diputado Manouchehri (PS) critica Plan “Reconstrucción Nacional”: “Esta es la agenda del retroceso social”

El plan “Reconstrucción Nacional” presentado por el presidente José Antonio Kast tras los incendios forestales en la Región del Biobío ya comienza a generar reacciones en el Congreso.

Desde la oposición, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, criticó duramente la iniciativa del Ejecutivo, apuntando principalmente a las medidas relacionadas con educación y financiamiento fiscal.

El parlamentario cuestionó que dentro de las propuestas se planteen ajustes al sistema de gratuidad universitaria y un reforzamiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que estas decisiones afectarían directamente a las familias de clase media. Según planteó, el plan contradice compromisos previos del actual mandatario en materia de derechos sociales.

Críticas por gratuidad universitaria y deudas del CAE

En sus declaraciones, Daniel Manouchehri acusó que el proyecto del Gobierno implicaría retrocesos en políticas sociales vinculadas al acceso a la educación superior. En ese sentido, sostuvo que “Kast prometió no tocar los derechos sociales, pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE”.

El diputado también cuestionó el enfoque general del plan económico que acompaña la propuesta de reconstrucción. A su juicio, las medidas podrían terminar trasladando el costo fiscal de la emergencia a los sectores medios del país.

En esa línea, el legislador afirmó que “esta es la agenda del retroceso social, una agenda de portazo a la movilidad social y una cuenta que termina pagando la clase media”. Además, añadió que el proyecto contemplaría beneficios tributarios para sectores de mayores ingresos y eventuales flexibilizaciones en materia ambiental.

Según el parlamentario socialista, estas definiciones reflejan una orientación política que, a su juicio, debilita políticas públicas impulsadas en años anteriores. Por ello, adelantó que desde su sector buscarán frenar las iniciativas en el debate legislativo.

En ese contexto, Daniel Manouchehri advirtió que la oposición tendrá una postura firme durante la tramitación del proyecto en el Congreso. “Frente a esto, seremos un muro firme en el Congreso para defender los derechos de la gente”, aseguró.

El plan “Reconstrucción Nacional” contempla una serie de medidas económicas, fiscales e institucionales destinadas a financiar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios, lo que anticipa un debate político intenso en el Parlamento durante las próximas semanas.