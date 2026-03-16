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VIDEO. El recado de Ortiz a sus críticos tras consolidar su nuevo esquema: “Este sistema, que fue tan cuestionado…”

El DT de Colo Colo volvió a destacar el sólido trabajo defensivo con línea de tres y Vidal como líbero.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Ortiz parece haber encontrado el equipo con el que Colo Colo se siente más cómodo. Muestra de aquello es el segundo triunfo consecutivo que obtuvieron hoy ante Huachipato, que los deja como líderes exclusivos de la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el “Tano” abordó esta victoria en el Estadio Monumental y dejó una respuesta para aquellos críticos que le apuntaron cuando probó un sistema de línea de tres con Arturo Vidal de último hombre.

La importancia del triunfo de hoy es que hemos ganado en casa, contra un gran rival. El entendimiento de los jugadores sobre cómo el rival nos podría llegar a jugar se interpretó muy bien en la semana. Ellos son los protagonistas de este deporte hermoso”, señaló de entrada el técnico albo.

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El DT argentino aprovechó para felicitar a Diego Ulloa por su nominación a La Roja. “Trabajo. Se lo dije en aquel día de enero a él y a Jeyson: que les habíamos hecho un seguimiento y que iban a tener la posibilidad de jugar. Después es todo de Diego. Me pone feliz por él y porque los chicos que salen a préstamo y tienen continuidad en sus clubes tienen la oportunidad de volver”, dijo sobre el lateral izquierdo que hoy fue titular.

Acerca del nuevo gran partido de Arturo Vidal, comentó: “No solamente defiende él, lo hace todo el equipo. Él hace fácil lo difícil, en una posición donde no titubea a la hora de sacar un balón desde nuestra área, y eso te lo da un jugador de esa jerarquía y calidad”.

Ortiz también dejó un mensaje para aquellos que lo cuestionaron por la formación que ahora tantos réditos le está dando. “Este sistema, que en un momento fue tan criticado por todos, yo lo utilizo pensando en el mejor momento para enfrentar a un rival. Yo sigo pensando que a lo mejor mañana puedo volver al sistema que anteriormente vimos, pero lo más importante es que puedan interpretar lo que preparamos en la semana”, afirmó el entrenador.

Al ser consultado sobre si encontró el equipo ideal acorde al plantel y a su forma de juego, respondió: “No, porque voy semana a semana. Sí he manifestado que hay una base que ha jugado bastante, pero si hay un jugador que puede hacer el trabajo que yo pienso sobre el rival, va a estar”.

Además, también anticipó el arranque de la Copa de la Liga. “Afrontaremos esta competencia con la seriedad que se merece la institución. Nosotros siempre vamos a competir para ganar. El equipo que pongamos el sábado irá a buscar el triunfo, más aún de local”, sentenció Ortiz.

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