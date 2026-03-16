Este lunes por la noche, Colo Colo y Huachipato le bajaron el telón a la séptima jornada de la Liga de Primera, duelo que terminó con saldo a favor del local gracias a los tantos de Álvaro Madrid y Claudio Aquino.

Como es costumbre, ADN.cl llegó hasta el Estadio Monumental para acompañar la transmisión, pero además para contarte todo lo que la señal televisiva no te mostró.

Las albas animaron la previa en Macul

En una histórica doble jornada, el equipo femenino de Colo Colo hizo su debut en el Campeonato Nacional Femenino 2026. Ante un importante marco de público, las dirigidas por Tatiane Silveria no decepcionaron y golearon por 3-0 a Magallanes.

En una histórica doble jornada en Macul, el equipo femenino de Colo Colo tuvo su esperado estreno en el Campeonato Nacional Femenino 2026.

Ante un buen marco de público, las dirigidas por Tatiele Silveira respondieron a la expectativa y firmaron una contundente goleada por 3-0 sobre Magallanes, calentando el ambiente antes del duelo del equipo masculino.

Vidal sacó los primeros aplausos

Otra vez como líbero, Arturo Vidal fue uno de los más ovacionados por los hinchas albos.

En los primeros minutos, el “King” cortó una peligrosa jugada de Huachipato y de inmediato el Monumental lo reconoció con una lluvia de aplausos, en reconocimiento al gran nivel que ha mostrado en los últimos partidos.

Fuegos artificiales y un homenaje en las tribunas

El ingreso de Colo Colo a la cancha del Estadio Monumental estuvo acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales, pese a la prohibición de estos elementos en el fúbol chileno.

Ya con el partido en marcha, la barra del “Cacique” volvió a lanzar más pirotecnia, desplegando un lienzo en el sector Arica con el mensaje: “Cris Marcianini por siempre”, que fue exhibido durante todo el compromiso.

¿La razón? El gesto fue un homenaje al hincha fallecido el pasado 1 de marzo, en la previa del Superclásico ante Universidad de Chile.

La llamativa escena entre Vidal y Ortiz

Un llamativo momento se vivió cerca de la media hora de partido a raíz de la lesión de Joaquín Sosa.

Tras un balón dividido, el central uruguayo quedó tendido en el césped con molestias físicas y debió ser atendido por el cuerpo médico al borde de la cancha. De inmediato, los suplentes comenzaron a calentar, instante en el que Vidal se acercó al técnico Fernando Ortiz y le pidió el cambio, señalándole a uno de sus compañeros afuera de la cancha para sustituir a Sosa.

Dubitativo ante la instrucción del volante, Ortiz miró a su cuerpo técnico, levantó sus brazos y consultó de inmediato con Sosa, quien a los lejos le hizo gestos de que podía continuar. Sin embargo, el tiempo terminó dándole la razón al “King”. Minutos más tarde, el defensor pidió el cambio y debió abandonar la cancha, siendo reemplazado por Erick Wiemberg.

El desahogo Monumental

Por primera vez en la temporada, Colo Colo logró abrir el marcador en el primer tiempo. El encargado de hacerlo fue Álvaro Madrid, quien anotó su primer gol con la camiseta alba y, de paso, desató la euforia en el Estadio Monumental.

El generoso gesto de Vidal con Aquino

Sobre el final del partido, el árbitro Claudio Díaz sancionó penal para Colo Colo tras una mano en el área del zaguero de Huachipato, Cristian Toro.

Tras el cobro, Claudio Aquino y Arturo Vidal se acercaron al balón para patear, pero en un gran gesto, el “King” decidió cederle la ejecución al volante argentino, quien no falló desde los doce pasos y selló el 2-0 definitivo en Macul

La amarga noche de Jaime García

El segundo gol de Colo Colo calentó los ánimos en la banca de Huachipato. Tras fuertes reclamos, el árbitro decidió expulsar al técnico acerero, quien abandonó la cancha visiblemente molesto y bajo las pifias del Monumental.