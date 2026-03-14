Vecinos contradicen versión de Carabineros: joven de 26 años muere durante fiscalización en San Bernardo

Un confuso procedimiento policial terminó con la muerte de un hombre de 26 años durante la noche en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Paso Drake con Santa Carolina, en medio de una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile.

De acuerdo con la versión entregada por la institución, los funcionarios intentaron controlar al conductor, quien habría huido al percatarse del seguimiento policial. La persecución concluyó cuando uno de los uniformados utilizó su arma de servicio, provocando el fallecimiento del joven en el lugar.

El caso generó impacto entre vecinos del sector y abrió una investigación para esclarecer la dinámica del procedimiento.

Versiones contrapuestas marcan la investigación

El subprefecto de los servicios de la Prefectura del Maipo de Carabineros de Chile, Pablo Hernández Romero, explicó el procedimiento y aseguró que los funcionarios actuaban en el marco de labores policiales.

En ese contexto, la autoridad señaló que “durante fiscalizaciones que estaba realizando personal de la Sección de Investigación Policial, tratan de controlar una persona, se inicia un seguimiento, culminando finalmente donde un carabinero hace uso de su armamento, y resulta este conductor fallecido, lamentablemente”.

El oficial también defendió que los policías contaban con elementos de identificación visibles al momento del operativo. Según detalló, “el personal andaba haciendo uso de identificaciones institucionales, con sus chalecos antibalas respectivos, andaban con su identificación institucional, lo que es la placa”.

Sin embargo, vecinos del sector entregaron una versión distinta. Testigos aseguran que los funcionarios se encontraban vestidos de civil y que la víctima podría haberse asustado al ver que un vehículo lo seguía, lo que habría generado la sospecha de una posible “encerrona” y motivado su huida.

El joven fallecido no tenía antecedentes policiales y el automóvil en el que se movilizaba estaba inscrito a su nombre. Amigos indicaron que se dirigía a jugar un partido de fútbol cuando ocurrió el incidente.

El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión la secuencia de los hechos y esclarecer las responsabilidades en este procedimiento policial que terminó con un desenlace fatal.