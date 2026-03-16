Deportes Concepción ya tendría al reemplazante de Patricio Almendra / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El pasado viernes, tras caer goleados ante Audax Italiano, Patricio Almendra renunció a la banca de Deportes Concepción.

El elenco lila es el actual colista de la tabla en su regreso a la Primera División, con lo que las alertas se encendieron.

Así las cosas, la dirigencia del “León de Collao” se ha movido con rapidez en pos de encontrar a su nuevo DT.

Según información de Sabes Deportes, en el elenco sureño tendrían un acuerdo para tener como técnico a Walter Lemma.

Quien hizo gran parte de su carrera como ayudante técnico de Gustavo Quinteros se encuentra sin club luego de haber dirigido a Unión La Calera entre 2024 y 2025, su única experiencia como entrenador principal.

Habrá que esperar a las próximas horas para ver si Lemma alcanza a asumir para el debut de Deportes Concepción en la Copa de la Liga, donde el sábado 21 jugarán contra Huachipato y el martes 24 a Colo Colo.