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Deportes Concepción ya tendría al reemplazante de Patricio Almendra

La dirigencia del “León de Collao” se movió rápidamente en pos de buscar a su nuevo entrenador.

Carlos Madariaga

Deportes Concepción ya tendría al reemplazante de Patricio Almendra

Deportes Concepción ya tendría al reemplazante de Patricio Almendra / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El pasado viernes, tras caer goleados ante Audax Italiano, Patricio Almendra renunció a la banca de Deportes Concepción.

El elenco lila es el actual colista de la tabla en su regreso a la Primera División, con lo que las alertas se encendieron.

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Así las cosas, la dirigencia del “León de Collao” se ha movido con rapidez en pos de encontrar a su nuevo DT.

Según información de Sabes Deportes, en el elenco sureño tendrían un acuerdo para tener como técnico a Walter Lemma.

Quien hizo gran parte de su carrera como ayudante técnico de Gustavo Quinteros se encuentra sin club luego de haber dirigido a Unión La Calera entre 2024 y 2025, su única experiencia como entrenador principal.

Habrá que esperar a las próximas horas para ver si Lemma alcanza a asumir para el debut de Deportes Concepción en la Copa de la Liga, donde el sábado 21 jugarán contra Huachipato y el martes 24 a Colo Colo.

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