Caos total en Rangers: despiden al técnico e hinchas agreden a jugadores tras perder el clásico del Maule / Instagram @rangersdetalca.cl

Durante la jornada de ayer domingo, Curicó Unido regresó a su localía en el estadio La Granja y se impuso en el clásico del Maule a Rangers.

La victoria de los albirrojos por la cuenta mínima desestabilizó todo en el elenco de Talca, que se quedó como colista de la Primera B con apenas un punto en cuatro fechas.

El mal arranque de temporada y perder ante el máximo rival hizo que algunos fanáticos del cuadro rojinegro fueran a “apretar” al plantel en su regreso al hotel de concentración.

En ese contexto, algunos agredieron y amenazaron a integrantes del plantel de Rangers, sin que se identificara ni a los agresores ni a los futbolistas afectados.

“Entendemos y compartimos la frustración por el complejo momento deportivo que atraviesa la institución, muy lejos de las expectativas que todos tenemos. Sin embargo, nada justifica la violencia ni las amenazas”, expresaron desde Rangers a través de un comunicado.

Todo mientras la directiva del club también resolvió, pasada la medianoche, el despido de Erwin Durán, que se transformó en el primer técnico despedido en lo que va del año en la Primera B.