;

Caos total en Rangers: despiden al técnico e hinchas agreden a jugadores tras perder el clásico del Maule

El elenco de Talca quedó colista de la Primera B, lo que le costó el puesto a Erwin Durán.

Carlos Madariaga

Caos total en Rangers: despiden al técnico e hinchas agreden a jugadores tras perder el clásico del Maule

Caos total en Rangers: despiden al técnico e hinchas agreden a jugadores tras perder el clásico del Maule / Instagram @rangersdetalca.cl

Durante la jornada de ayer domingo, Curicó Unido regresó a su localía en el estadio La Granja y se impuso en el clásico del Maule a Rangers.

La victoria de los albirrojos por la cuenta mínima desestabilizó todo en el elenco de Talca, que se quedó como colista de la Primera B con apenas un punto en cuatro fechas.

Revisa también:

ADN

El mal arranque de temporada y perder ante el máximo rival hizo que algunos fanáticos del cuadro rojinegro fueran a “apretar” al plantel en su regreso al hotel de concentración.

En ese contexto, algunos agredieron y amenazaron a integrantes del plantel de Rangers, sin que se identificara ni a los agresores ni a los futbolistas afectados.

“Entendemos y compartimos la frustración por el complejo momento deportivo que atraviesa la institución, muy lejos de las expectativas que todos tenemos. Sin embargo, nada justifica la violencia ni las amenazas”, expresaron desde Rangers a través de un comunicado.

Todo mientras la directiva del club también resolvió, pasada la medianoche, el despido de Erwin Durán, que se transformó en el primer técnico despedido en lo que va del año en la Primera B.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad