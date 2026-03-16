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VIDEO. Santiago Wanderers extiende su invicto y ya tiene rival para las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20

El elenco caturro rescató un empate ante Liga Deportiva Universitaria de Quito tras ir perdiendo.

Carlos Madariaga

Santiago Wanderers extiende su invicto y ya tiene rival para las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers extiende su invicto y ya tiene rival para las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 / Instagram @wanderersoficial

Santiago Wanderers cerró ayer domingo la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 que se desarrolla en Ecuador.

El cuadro caturro ya había asegurado su clasificación a las semifinales, pero debía enfrentarse al local, Liga Deportiva Universitaria de Quito.

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Los ecuatorianos llegaron a estar en desventaja de 3-1 a los 40 minutos, pero lograron reaccionar a tiempo para terminar igualando a 3.

Benjamín Adasme, Victor Vanegas y Christian Silva, este último convirtiendo el tanto del empate con un lanzamiento penal en los descuentos, fueron los autores de los festejos caturros, que cerraron el grupo C con siete puntos.

Ahora, Santiago Wanderers se concentra en su partido de semifinales de la Copa Libertadores Sub 20, para lo cual deberán medirse ante Palmeiras, que clasificó a la ronda de los cuatro mejores tras ganarle a Universidad Católica de Ecuador y Olimpia de Paraguay, además de empatar con Sporting Cristal de Perú.

El próximo jueves 19 de marzo, en Quito, los de Valparaíso se medirán contra los brasileños en busca de la final del torneo continental juvenil.

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