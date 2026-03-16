En la previa del duelo entre Colo Colo y Huachipato, el presidente de los albos, Aníbal Mosa, atendió a la prensa y se refirió a diversos temas del presente del club.

Entre ellos, la nominación de Diego Ulloa a La Roja y como su estrategia de tener muchos jugadores cedidos ayuda a armar mejores planteles a futuro; el contrato de Arturo Vidal y la relación que tendrán con los nuevos encargados de la seguridad pública del presidente Kast.

“Tuvimos un tropezón muy fuerte en la primera fecha con Limache. Después de eso sacamos lecciones y desde ahí en adelante el equipo ha mostrado una fortaleza defensiva. Se está cuajando un poco lo que quiere el técnico. Vamos partido a partido, la lucha está bastante apretada”, comenzó diciendo el timonel de Blanco y Negro.

Acerca de la nominación de Ulloa a la selección chilena, comentó: “Estamos muy felices por Diego. Él llegó por una petición de Fernando Ortiz, al igual que Jeyson Rojas, tenemos que atribuirle eso a Fernando. Estamos muy contentos, porque de cierta manera queremos que jugadores formados en casa cada día puedan estar en el primer equipo”.

“Hoy tenemos al rededor de 20 jugadores en la mayoría de los equipos. El jugador que nace en Colo Colo tiene condiciones diferentes, por entrenamiento, por garra que se va pegando cuando llegan a los diez u once años. Entonces, cuando llegan a otros equipos, muestran que hay una diferencia. A nosotros nos interesa que se vayan a foguear, que jueguen 20 o 30 partidos y después vengan acá a mostrar sus condiciones”, agregó sobre la fórmula que siguieron con el actual lateral izquierdo del “Cacique”.

Sobre el por qué no se le dan esos minutos derechamente en el primer equipo de Colo Colo, respondió: “Tu no puedes endosarle una responsabilidad a un chico de menos de 20 años, metiéndolo inmediatamente al primer equipo, porque la presión es demasiada. Este tipo de jugadores hay que llevarlos con tranquilidad. Por eso cuando los mandamos a otros equipos hacemos un seguimiento al entrenador, como juega, donde van a vivir, para que luego vuelvan con más recorrido”.

El presidente albo también abordó el buen presente que vive Arturo Vidal y una posible extensión de su contrato a fin de año. “Arturo es el mismo de siempre. Arturo es un crack, solamente que yo siempre le digo que tiene que estar enfocado. Cuando Arturo está enfocado en la cancha no hay ninguno mejor que él. Este no es el momento para hablar de ningún tema contractual, estamos recién en la séptima fecha”, señaló.

Además, también se refirió a la relación que tendrán con los nuevos encargados de la seguridad pública que fueron designados por el presidente José Antonio Kast. “Ustedes saben que estamos con el horario de verano, que ahora cambia. Nosotros hemos pedido una reunión con las nuevas autoridades. Queremos que vengan al Estadio Monumental a revisar nuestros accesos, para que vean que somos los más interesados en que la seguridad en los estadios la vayamos recuperando”, cerró Aníbal Mosa.