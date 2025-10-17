Atención parejas: este bono paga $463 mil y 5.000 personas pueden cobrarlo de aquí a diciembre

El Instituto de Previsión Social (IPS) hizo un nuevo llamado a las más de cinco mil personas que podrán acceder al Bono Bodas de Oro entre octubre y diciembre de este año.

El beneficio económico, exclusivo para parejas que cumplan ciertos requisitos, fue reajustado y ahora paga $463.166, dividiéndose en partes iguales para ambos cónyuges, de forma que se reciben $231.583 por cabeza.

A grandes rasgos, el monto llega al cumplir cincuenta años de matrimonio y se entrega solo una vez. Según datos del IPS, entre enero y agosto ya se dio a más de 29 mil personas.

Bono Bodas de Oro 2025: estos son los requisitos

Acreditar 50 años de matrimonio (no pueden estar separados ni divorciados).

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) .

. Pertenecer hasta el 80 % más vulnerable de la población .

. Residir en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años antes de solicitar el bono.

Como la entrega no es automática, se puede solicitar de forma presencial en las más de 200 sucursales de ChileAtiende, o bien a través de internet con ClaveÚnica, en www.chileatiende.cl. Los interesados tienen un plazo de un año para realizar el trámite.

Antes de pedir el Bono Bodas de Oro, se recomendamos llamar al 101 de ChileAtiende para saber si son beneficiarios.

Si se opta por la videoatención, ambos conyugues deben estar presentes con sus cédulas de identidad vigentes y libreta de matrimonio para mostrarlas en la pantalla a la ejecutiva o ejecutivo que los atienda.

“Es una buena alternativa para solicitar el Bono Bodas de Oro y otros beneficios que entrega el Estado a través del IPS, sobre todo para quienes viven en localidades más apartadas y no puedan desplazarse hasta una sucursal”, aseguró Juan José Cárcamo, director nacional del IPS.

Más detalles se pueden conocer pinchando aquí.