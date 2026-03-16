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Sistema frontal en Chile: emiten aviso por posibles nubes tornádicas para hoy lunes en 3 regiones

Intensas lluvias han afectado a varias localidades del sur del país, frente que avanzará durante la jornada hasta la zona central.

Juan Castillo

Sistema frontal en Chile: emiten aviso por posibles nubes tornádicas para hoy lunes en 3 regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo dos avisos meteorológicos por el probable desarrollo de nubosidad convectiva con potencial tornádico en el sur del país, en medio del sistema frontal que ha afectado a la macrozona.

El fenómeno podría traducirse en episodios localizados de viento intenso, con condiciones que obligan a reforzar medidas de prevención, especialmente en sectores costeros y de valle.

De acuerdo con los reportes, uno de los avisos abarca al Biobío (litoral, cordillera de la costa y valle) y se concentraría durante la tarde y noche de este lunes 16.

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El otro considera el tramo sur de Los Ríos y el tramo norte de Los Lagos, con una ventana desde la mañana hasta la tarde de la misma jornada.

“Nubes convectivas con características tornádicas”: qué significa y qué zonas deben extremar precaución

La DMC advirtió el “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas” y, junto con ello, la “probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos” en las áreas señaladas.

En términos simples, se trata de nubosidad asociada a inestabilidad que puede generar rachas fuertes en pocos minutos, además de tormentas eléctricas y, en casos puntuales, fenómenos como trombas o tornados. Por eso, el llamado apunta a evitar exposiciones innecesarias, sobre todo en el litoral y zonas abiertas.

Desde la información replicada por medios, se recomendó a la población “mantenerse informada si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, especialmente en desplazamientos por carretera, labores al aire libre y sectores con arbolado o techumbres vulnerables.

En paralelo, el pronóstico para ciudades del sur confirma un escenario inestable para este lunes, con lluvias en distintos tramos de la jornada, lo que puede aumentar el riesgo de caída de ramas, interrupciones de suministro y problemas de conectividad local si se combinan con viento.

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