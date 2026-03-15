Senapred entrega balance del sistema frontal en el centro-sur de Chile: más de 36 mil hogares sin luz y 30 personas aisladas / maurizio siani

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó un balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y que ha generado diversas emergencias entre las regiones de Aysén y Maule.

La autoridad informó que más de 36 mil hogares se encuentran sin suministro eléctrico, principalmente en la región de Ñuble. “Es importante destacar que estas cifras son dinámicas y las empresas se encuentran desplegadas con sus cuadrillas para normalizar el suministro”, señaló.

En materia de conectividad, se reportan anegamientos, deslizamientos de tierra y remociones en masa que han afectado algunas rutas.

En la región del Biobío, 30 personas permanecen aisladas en el sector Los Barros de la comuna de Antuco, mientras que en Los Lagos se mantiene un corte preventivo en la ruta CH-225, en el sector de Puyehue, por una remoción en masa.

27 viviendas con afectaciones

Respecto a daños, Senapred reportó 27 viviendas con afectaciones menores y otras 20 en evaluación. Además, se mantienen cerrados por seguridad varios pasos fronterizos.

Cebrián advirtió que el sistema frontal se mantendrá hasta este lunes y avanzará hacia la región de O’Higgins, con lluvias, viento y tormentas eléctricas, además de posible formación de tornados en Biobío, Los Ríos y Los Lagos. “El llamado es a la precaución, mantenerse informados y no exponerse a situaciones de riesgo”, enfatizó.