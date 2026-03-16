A la U se le cae otro candidato para su banca: DT que estaba en carpeta ya tiene nuevo club

Universidad de Chile se quedó con un candidato menos en su búsqueda de entrenador. Se trata del argentino Javier Gandolfi, cuyo nombre llegó a las oficinas de Azul Azul tras la salida de Francisco Meneghini.

Según información de ADN Deportes, la dirigencia de la U estaba analizando la opción de Gandolfi antes de iniciar las negociaciones con el estratega trasandino. Sin embargo, un elenco mexicano se movió más rápido que los azules.

Durante la tarde de este lunes, diversos medios de México informaron que Club León llegó a un acuerdo con el técnico argentino, quien se encontraba sin equipo tras su salida de Atlético Nacional en septiembre del año pasado.

“Gandolfi firma contrato hasta el final del 2026. El acuerdo está cerrado y el estratega argentino viajará a León en las próximas horas para conocer al grupo y tener su primer entrenamiento”, señaló Periódico AM.

De esta manera, el DT que dirigió a Talleres de Córdoba, Independiente del Valle y Atlético Nacional se marcha al fútbol azteca, mientras que Universidad de Chile tendrá que enfocarse en los otros nombres que tiene en carpeta, entre ellos, el de Fernando Gago.