Trump amenaza con nuevos ataques a enclave petrolero de Irán “solo por diversión”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión en Medio Oriente tras asegurar que su gobierno podría continuar los ataques contra la isla de Jark, un enclave estratégico de Irán utilizado para procesar y exportar gran parte de su petróleo.

Durante una extensa entrevista con la cadena NBC News, el mandatario confirmó que las fuerzas estadounidenses han realizado bombardeos en los últimos días contra la isla ubicada frente a la costa de Irán, en una zona clave para el control del tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

En ese contexto, Trump lanzó una polémica advertencia sobre futuras acciones militares. “Destruimos por completo la isla de Jark, pero puede que la ataquemos unas cuantas veces más solo por diversión”, afirmó el mandatario, en medio de una operación militar que ya entra en su tercera semana.

Escalada militar y presión sobre el mercado energético

El presidente estadounidense aseguró que durante los ataques se evitó destruir la infraestructura petrolera y eléctrica del enclave iraní. “Evitamos destruir la infraestructura petrolera y las líneas eléctricas porque reconstruirlas llevaría años”, explicó.

Trump también sostuvo que la capacidad militar de Irán estaría debilitada tras los bombardeos recientes. “Hemos destruido la mayoría de sus misiles. Hemos destruido la mayoría de sus drones. Hemos paralizado en gran medida su producción de misiles y drones”, señaló, agregando que el poder militar restante de Teherán podría neutralizarse con relativa rapidez.

En paralelo, el mandatario afirmó que su administración mantiene conversaciones con diversos países para formar una coalición que garantice la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. “No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea”, afirmó.

El conflicto ha comenzado a impactar en los mercados energéticos globales. Según analistas citados en medios internacionales, el precio del petróleo ha aumentado cerca de un 40% desde el inicio de las hostilidades, lo que genera preocupación en Estados Unidos ante el impacto en los combustibles y la economía.

Sin embargo, Trump restó importancia al alza de los precios energéticos. “Hay muchísimo petróleo, muchísimo gas… Está un poco obstruido. Pronto se desbloqueará”, sostuvo.

En la misma entrevista, el mandatario también puso en duda el estado del liderazgo iraní. “No sé si está vivo siquiera. Hasta ahora nadie ha podido demostrarlo”, dijo sobre el líder supremo del país, calificando los reportes sobre su posible muerte como “un rumor”.

La escalada militar en la región mantiene en alerta a la comunidad internacional, especialmente por el riesgo de interrupciones en el suministro energético mundial.