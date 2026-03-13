En una operación conjunta de escala sin precedentes, Israel y Estados Unidos han ejecutado ataques contra cerca de 5.000 puntos en Irán con el fin de debilitar al régimen islámico gobernante. La ofensiva ha movilizado más de 200 aeronaves de combate y embarcaciones militares, dejando un saldo de más de 1.000 personas muertas hasta la fecha.

La tragedia ha golpeado centros urbanos como Teherán, Qom y Tabriz. Entre los hechos más devastadores se encuentra el bombardeo de una escuela en la capital el pasado 28 de febrero, donde al menos 100 niñas fallecieron mientras asistían a clases.

El ataque a la Isla de Jark: El fin de la tregua energética

Este viernes, el escenario del conflicto cambió radicalmente cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció desde el Air Force One el bombardeo de objetivos militares en la Isla de Jark. Este territorio de apenas 24 kilómetros cuadrados es considerado la “joya de la corona” de Irán, ya que concentra el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.

Aunque Trump aseguró haber aniquilado los objetivos militares en lo que calificó como “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Medio Oriente”, hizo una distinción estratégica: “He decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla”. No obstante, lanzó una advertencia directa: si se interfiere con el libre paso por el Estrecho de Ormuz, reconsiderará dicha decisión de inmediato.

Un punto vital para la supervivencia nacional

Analistas internacionales, como Neil Quilliam de Chatham House, subrayan que la Isla de Jark es un punto vital para la supervivencia de Irán. Su importancia radica en su geografía: posee aguas profundas que permiten la navegación de grandes buques petroleros, lo que la convirtió en el principal centro de almacenamiento y distribución de hidrocarburos desde la década de 1950.

Capacidad Operativa : La terminal recibe crudo de los yacimientos Aboozar, Forouzan y Dorood a través de ductos submarinos.

: La terminal recibe crudo de los yacimientos a través de ductos submarinos. Volumen : Por esta isla circulan diariamente unos 1,3 millones de barriles de petróleo .

: Por esta isla circulan diariamente unos . Almacenamiento: Cuenta con una capacidad de 18 millones de barriles en sus tanques.

Impacto en el mercado global

La ofensiva ha generado una preocupación inmediata en la economía mundial. Irán es el cuarto productor de petróleo a nivel global y el precio del barril ya supera los US$ 100, alcanzando niveles récord. Expertos advierten que un daño irreversible en la infraestructura de Jark no solo dispararía aún más los precios, sino que haría inviable cualquier proyecto futuro de transición democrática en el país, ya que el funcionamiento de esta isla es esencial para la estabilidad financiera mínima de la nación.

Hasta ahora, Estados Unidos se había abstenido de atacar el sector petrolero para evitar un perjuicio energético irreversible. Sin embargo, la incursión en Jark este viernes marca el fin de la inmunidad de la que gozaba este punto estratégico, dejando la estabilidad del suministro global pendiente de las próximas acciones en el Estrecho de Ormuz.