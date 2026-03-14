Medvedev sorprende al propinarle a Alcaraz su primera derrota en 2026 / Icon Sportswire

Este sábado se desarrollaron la semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría en el año.

Por una parte, el italiano Jannik Sinner refrendó su poderío en cancha dura alcanzando la final del campeonato, completando el haber jugado todas las definiciones de este tipo de eventos.

El número 2 del mundo fue implacable y en menos de una hora y media se impuso sobre el alemán Alexander Zverev por 6/2 y 6/4.

Hard court master 💪



The moment @janniksin reached the Indian Wells final and officially completed the set, a final at every hard-court Masters event#TennisParadise pic.twitter.com/ghJOUjHOWW — Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2026

La sorpresa se dio en la otra semifinal, donde Daniil Medvedev dio el gran golpe al imponerse sobre el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El ruso venció por 6/3 y 7/6 al español, propinándole la primera derrota del año al mejor tenista del mundo.

Mañana domingo, a las 15:00 horas de Chile, Sinner y Medvedev se enfrentarán para resolver al campeón de Indian Wells.