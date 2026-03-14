;

VIDEOS. Medvedev sorprende al propinarle a Alcaraz su primera derrota en 2026

El ruso se clasificó a la final de Indian Wells, donde se medirá ante el otro gran favorito al título, Jannik Sinner.

Carlos Madariaga

Medvedev sorprende al propinarle a Alcaraz su primera derrota en 2026

Medvedev sorprende al propinarle a Alcaraz su primera derrota en 2026 / Icon Sportswire

Este sábado se desarrollaron la semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo de esta categoría en el año.

Por una parte, el italiano Jannik Sinner refrendó su poderío en cancha dura alcanzando la final del campeonato, completando el haber jugado todas las definiciones de este tipo de eventos.

Revisa también:

ADN

El número 2 del mundo fue implacable y en menos de una hora y media se impuso sobre el alemán Alexander Zverev por 6/2 y 6/4.

La sorpresa se dio en la otra semifinal, donde Daniil Medvedev dio el gran golpe al imponerse sobre el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El ruso venció por 6/3 y 7/6 al español, propinándole la primera derrota del año al mejor tenista del mundo.

Mañana domingo, a las 15:00 horas de Chile, Sinner y Medvedev se enfrentarán para resolver al campeón de Indian Wells.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad