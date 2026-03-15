Garin, Barrios y Jarry tienen rivales para su debut en la qualy del Miami Open / Agencia Uno

Durante la jornada de este domingo se desarrolló el sorteo para la qualy del Miami Open, donde habrá representación chilena.

Alejandro Tabilo es el único nacional que tiene su cupo asegurado en el main draw, pero otros tres compatriotas buscarán acompañarlo.

Cristian Garin recibió una invitación de los organizadores y quedó como quinto sembrado, con lo que fue sorteado para medirse con el canadiense Liam Draxl (147°).

Otro nacional que es cabeza de serie de la qualy fue Tomás Barrios, que se estrenará ante el norteamericano Nishesh Basavareddy (198°).

En tanto, Nicolás Jarry, de bajo presente tenístico, deberá medirse con el séptimo sembrado de la ronda previa, el italiano Mattia Bellucci (94°).

A todos ellos hay que considerar también al chileno-alemán Diego Dedura-Palomero, también invitado, y que con 18 años recién cumplidos se medirá contra el argentino Thiago Tirante.

Habrá que esperar a la programación oficial para saber cuándo se jugarán sus partidos a contar de este lunes en Miami.