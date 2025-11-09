;

VIDEOS. Elena Rybakina gana las WTA Finals y se lleva el mayor premio en dinero en la historia del tenis femenino

La kazaja dio el gran golpe en Arabia Saudita tras derrotar en la final a Aryna Sabalenka. En la ceremonia de premiación, protagonizó un incómodo momento.

Carlos Madariaga

Elena Rybakina gana las WTA Finals y se lleva el mayor premio en dinero en la historia del tenis femenino

Elena Rybakina gana las WTA Finals y se lleva el mayor premio en dinero en la historia del tenis femenino / NurPhoto

Ayer sábado se disputó la definición por el título de las WTA Finals, donde las ocho mejores jugadoras del tenis femenino se dieron cita en Riad, Arabia Saudita.

Al partido final llegaron la kazaja Elena Rybakina y la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien era aparentemente la favorita al ser la número 1 del mundo.

Sin embargo, Rybakina mostró un nivel más que sólido para completar su quinta victoria seguida sobre una top ten.

Al respecto, la kazaja coronó su positiva racha al imponerse por 6/3 y 7/6 (0) a Aryna Sabalenka.

Elena Rybakina no solo levantó el trofeo más importante del año, donde ya había ganado los títulos de Estrasburgo y Ningbo, sino que se embolsó el mayor premio en dinero en la historia del tenis femenino por ganar un campeonato: 5,23 millones de dólares, es decir, casi 5 mil millones de pesos.

Sin embargo, la ganadora de las WTA Finals protagonizó una polémica durante la ceremonia de premiación al no querer fotografiarse con la CEO de la WTA, Portia Archer.

Todo debido a las polémicas derivadas de la suspensión temporal por parte de la WTA contra su entrenador, Stefano Vukov, por presuntos malos tratos, lo cual fue posteriormente desestimado.

