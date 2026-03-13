“Contamos con total capacidad de adaptación”: organización del Chile Open pide calma ante posible compra de fechas por parte de Arabia Saudita / NurPhoto

Para 2028 se espera la arremetida en el circuito ATP de Arabia Saudita, dentro de lo cual tienen asegurada la disputa de un torneo Masters 1000 en su territorio.

Ante ello, en las últimas horas se dio a conocer, por parte de The Athletic, que que los saudíes barajan la chance de que, para hacer espacio en el calendario, comprar las licencias correspondientes a los torneos de Buenos Aires y Acapulco.

Dicha situación encendió las alarmas en torno a la continuidad del Chile Open, la fecha nacional del circuito ATP, considerando que solo se quedaría junto a Río de Janeiro, claramente debilitada en torno a su chance de atraer jugadores.

A través de un comunicado al cual tuvo acceso ADN Deportes, la organización del campeonato aseguró que “contamos con total capacidad de adaptación ante cualquier ajuste que el circuito requiera, siempre de forma planificada y alineada con los estándares internacionales”, apuntando a esperar la reestructuración.

En el Chile Open apuntaron que estas licencias no implican cancelar torneos, con lo que, de concretarse esta situación, Buenos Aires y Acapulco podrían seguir desarrollándose en la misma fecha u otra dentro del calendario ATP.

“La organización del Bci Seguros ChileOpen continúa trabajando con normalidad en el desarrollo del torneo y atenta a cualquier comunicación oficial que pueda realizar el circuito respecto del calendario futuro. Esta labor la hacemos amparados en que año tras año el torneo crece en asistencia, en nivel de producción y en calidad deportiva, y ese desempeño nos respalda plenamente”, concluyeron, destacando que, más allá de los rumores, la fecha chilena del torneo se mantiene a firme.