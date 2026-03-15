Proyectan hasta 70 mm de agua: río atmosférico categoría 3 impulsa temporal que avanza hacia la zona central

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un sistema frontal activo, impulsado por un río atmosférico categoría 3, avanza desde el sur hacia la zona central del país, generando preocupación por la altitud de la isoterma cero.

Laura Batista, de Meteo Red, advirtió en entrevista con ADN Te Acompaña que “en sectores altos como de precordilleras cae precipitación líquida y eso es lo que más nos preocupa" debido al riesgo de aluviones, fenómeno que ya afectó a Temuco.

El sistema es definido como un “temporal porque viene asociado con fuertes vientos” y ya supera los 100 mm en varias localidades.

Sistema frontal se desplaza

El frente se desplaza por las regiones del Biobío, Ñuble y Maule, afectando a ciudades como Cauquenes, Parral y Linares.

Para Chillán, Batista proyecta un escenario complejo: “esperamos que sea una de las afectadas con hasta 70 mm entre lunes y martes" debido a un segundo pulso de agua.

Se espera que las lluvias alcancen la región de O’Higgins la madrugada del lunes y lleguen de forma más débil a sectores de Valparaíso (San Antonio) y la región Metropolitana (Melipilla, San Pedro y Alhué).

Se podría registrar El Niño

Sobre el futuro climático, la experta confirmó la alta probabilidad de que se consolide el fenómeno de El Niño.

Según Batista, este patrón permitiría “que lleguen más sistemas frontales (...) y se pueda registrar un invierno algo más lluvioso del habitual", aliviando 12 años de mega sequía.

Con la llegada del otoño, se anticipa un descenso de temperaturas en la capital, recordando que “Santiago es una ciudad bastante fría, sobre todo en localidades del norte como Lampa o Tiltil donde se registran esas bajas de temperatura más intensas".