Sistema frontal golpea el sur de Chile: más de 30 mil clientes sin luz y rutas cortadas en varias regiones / Victor Salazar

Un sistema frontal que afecta a gran parte del centro-sur del país mantiene en alerta a las autoridades entre las regiones de Región de O’Higgins y Región de Aysén, con precipitaciones, viento y diversos incidentes reportados durante la jornada de este domingo.

Según información entregada por SENAPRED, el sistema frontal ha provocado deslizamientos de tierra, rutas interrumpidas, anegamientos menores y cortes de suministro eléctrico en varias regiones del sur del país.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 14:30 horas, más de 31 mil clientes permanecen sin electricidad, principalmente en las regiones del Maule, Biobío y Ñuble.

Rutas cortadas, personas aisladas y pasos fronterizos cerrados

Entre las situaciones más relevantes se reportan emergencias en la región del Biobío, donde un deslizamiento de terreno mantiene trabajos de despeje en la Ruta P-560, en la comuna de Cañete. Además, en la comuna de Antuco, 30 personas permanecen aisladas debido al corte de la Ruta Q-45 en el sector Los Barros tras la erosión provocada por el cauce del estero El Volcán.

En la misma región también se registraron caídas de árboles en distintas rutas de Santa Juana, Negrete, Nacimiento y Santa Bárbara, además de anegamientos menores en diversos sectores.

La situación también afecta la conectividad internacional. Actualmente se encuentran cerrados los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara en la región del Región del Maule, además de Pichachén en Biobío, Pino Hachado en la Región de La Araucanía y Peulla en la Región de Los Lagos.

En esta última región también se reportan remociones en masa que mantienen suspendido el tránsito en algunos tramos de la Ruta CH-225 entre Puerto Varas y Ensenada, mientras que en Calbuco y Ancud se registraron viviendas con daños menores por anegamientos.

En la región de Los Ríos, un deslizamiento de material afecta la Ruta T-203 en el sector Lilcoco, comuna de Lanco, mientras que en Temuco se reportó el desborde del canal Pillanlelbun sin daños a viviendas.

Desde SENAPRED señalaron que “las Direcciones Regionales mantienen el monitoreo continuo en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres”, agregando que durante la jornada se han realizado diversas mesas técnicas y coordinaciones a nivel regional y nacional para evaluar la evolución del sistema frontal.

El evento meteorológico también mantiene diversas alertas vigentes, incluyendo alerta amarilla para la región del Biobío y alertas tempranas preventivas para varias regiones del centro sur del país.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y extremar precauciones ante posibles nuevas precipitaciones, fuertes vientos y eventuales remociones en masa durante las próximas horas.