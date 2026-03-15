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Premios Oscar: estos son los últimos 10 ganadores a Mejor Actor

En esta edición, hay una interesante lista de intérpretes que podrían sumarse al selecto grupo.

José Campillay

Getty Images

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La noche de este domingo 15 de marzo se celebrará la 98ª edición de los Premios Oscar y existen altas expectativas por conocer a los grandes ganadores en sus respectivas categorías.

Se trata de la celebración más importante de la industria cinematográfica, reconociendo lo mejor del último año en diferentes áreas dentro de una película.

Para este 2026 (que premia lo hecho en 2025) hay varias cintas nominadas en diversos apartados, permitiendo que algunos intérpretes luchen por ser reconocidos a nivel individual.

Como cada año, una de las estatuillas más relevantes es la que se entrega al Mejor Actor, un premio que suma un valor y reconocimiento a la carrera quien se lo adjudique.

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Hoy, hay una llamativa competencia con Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura. El ganador se sumará a un selecto listado, pero el caso de Chalamet resulta particularmente llamativo por el récord que ya igualó y ahora podría romper.

A lo largo de los años han sido varios los nombres destacados que se han coronado con esta distinción. Sean Penn, Denzel Washington y Jack Nicholson son solo algunos de ellos.

A continuación, te dejamos una lista de los últimos 10 ganadores en esta categoría:

2016: Leonardo DiCaprio por The Revenant, interpretando a Hugh Glass, bajo la dirección de Alejandro G. Iñárritu.

2017: Casey Affleck por Manchester by the Sea, en el papel de Lee Chandler, dirigida por Kenneth Lonergan.

2018: Gary Oldman por Darkest Hour, interpretando a Winston Churchill, dirigida por Joe Wright.

2019: Rami Malek por Bohemian Rhapsody, en el papel de Freddie Mercury, bajo la dirección de Bryan Singer.

2020: Joaquin Phoenix por Joker, interpretando a Arthur Fleck, dirigida por Todd Phillips.

2021: Anthony Hopkins por The Father, en el papel de Anthony, bajo la dirección de Florian Zeller.

2022: Will Smith por King Richard, interpretando a Richard Williams, dirigida por Reinaldo Marcus Green.

2023: Brendan Fraser por The Whale, en el papel de Charlie, dirigida por Darren Aronofsky.

2024: Cillian Murphy por Oppenheimer, interpretando a J. Robert Oppenheimer, bajo la dirección de Christopher Nolan.

2025: Adrien Brody por The Brutalist, interpretando a László Tóth, bajo la dirección de Brady Corbet.

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