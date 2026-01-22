Timothée Chalamet a la altura de los grandes: igualó importante récord de Marlon Brando tras la nominación a los Oscar

Tras una larga espera cargada de rumores y especulaciones, este jueves 22 de enero finalmente se dio a conocer la lista de nominaciones para los Premios Oscar 2026, dejando mucho para analizar en cada categoría.

Como suele suceder cada año, hay un foco especial en los actores y esta vez no fue la excepción, con el nombre de Timothée Chalamet como uno de los grandes protagonistas.

El intérprete de 30 años se ha posicionado como uno de los más relevantes en Hollywood durante el último tiempo, viviendo un gran momento en su carrera y que hoy queda demostrado con importantes reconocimientos.

Para esta 98ª edición, el neoyorquino fue nominado a Mejor Actor por su rol en Marty Supreme, película próxima a estrenarse y que genera altas expectativas.

Se trata de su tercera nominación en esta categoría, la más importante para un actor en ejercicio, lo que evidencia su gran talento y capacidad de mantenerse a buen nivel por un importante periodo de tiempo.

Hay que recordar que anteriormente fue considerado en la lista por Llámame por tu nombre (2018) y Un completo desconocido (2025), aunque no pudo llevarse la estatuilla.

De esta manera, logró igualar a una verdadera leyenda de la industria cinematográfica: Marlon Brando, considerado por muchos uno de los mejores actores de la historia.

El hombre detrás de películas como El padrino, Apocalipsis ahora, Nido de ratas y Último tango en París, entre otras, también acumulaba tres nominaciones a los Oscar a sus 30 años de edad.

Por aquellos años, los títulos que le permitieron lograr ese hito eran: Un tranvía llamado deseo (1951), Viva Zapata! (1952) y Nido de ratas (1954).

En total, Brando tuvo 8 nominaciones a los premios de La Academia, siete como Mejor Actor, pudiendo ganar dos de ellos en la ya mencionada Nido de ratas y El padrino, la octava fue a Mejor Actor de Reparto por Una árida estación blanca (1990).

En definitiva, Chalamet aún tiene una interesante carrera por delante, con varios proyectos destacados en carpeta, pudiendo hacer algo similar, incluso peleando por seguir el mismo camino si se consagra con Marty Supreme.