Alerta en los Oscar: Donald Trump y el FBI advierten sobre un posible ataque iraní

Estamos ad portas de la celebración de una nueva entrega de los Premios oscar y el mundo del cine se prepara para una fiesta que también busca cautivar al público.

Pero en esta 98ª edición del evento hay una arista particular que encendió las alarmas en Hollywood, ya que se ha puesto en duda la seguridad.

Y es que las autoridades están contemplando un contingente especializado, desplegando agentes especiales y siguiendo recomendaciones de inteligencia para resguardar a los asistentes.

Esto, luego de que el FBI advirtiera de un nivel de riesgo tras una supuesta amenaza de ataque vinculada a Irán, respondiendo al tenso escenario geopolítico que ha ido escalando a niveles bélicos.

Desde la agencia estadounidense notificaron sobre un presunto plan que involucraría drones desplegados desde un barco frente a la costa oeste con la misión de impactar algunos objetivos en California.

El propio presidente Donald Trump mencionó públicamente esta información, mientras el gobernador Gavin Newsom reconoció la alerta federal, aunque aclaró que no representa una amenaza inminente ya que aún requieren validación.

Medidas discretas en la producción

Durante la conferencia de prensa del miércoles, los productores ejecutivos Katy Mullan y Raj Kapoor destacaron el trabajo conjunto con el FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

“Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan a este espectáculo (...) se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”, comentó Kapoor.

Aseguró que, como equipo de producción, ese “es nuestro trabajo”, por lo que se preocuparán de que todo se desarrolle sin problemas y sin necesidad de caer en un contexto alarmista.

Por su parte, medios especializados (como The Hollywood Reporter y Variety) reportaron un aumento sutil en los controles durante la preparación de la alfombra roja, sin referencias directas a la notificación del FBI, cuya difusión coincidió con estos anuncios.

Hay que recordar que la ceremonia de los Premios Oscar se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre. la alfombra roja comenzará a las 20:00 horas y la premiación a las 21:00 hrs. (de Chile).