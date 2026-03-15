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José Antonio Kast recibe respaldo en el Pulso Ciudadano: inicia su periodo con un 47,5% de aprobación

Además, un 44,7% se mostró a favor del término “Gobierno de emergencia”, que han buscado instalar desde La Moneda.

José Campillay

José Antonio Kast recibe respaldo en el Pulso Ciudadano: inicia su periodo con un 47,5% de aprobación

José Antonio Kast lleva menos de una semana como el nuevo Presidente de Chile y ya está dando mucho de qué hablar con algunas de sus primeras medidas y anuncios.

Bajo este escenario, conforme a las sensaciones y opinión de la gente, se reveló el sondeo de Pulso Ciudadano que refleja cierto nivel de conformidad.

De acuerdo a los resultados, se puede hablar de un sólido inicio de periodo. Ante la pregunta directa sobre la gestión: “¿Apruebas o desapruebas la forma en que José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?”, el 47,5% expresó aprobación.

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Por contraparte, un 26,6% manifestó rechazo y un 26,2% no definió su posición. Así, desde La Moneda pueden sacar cuentas alegres en estos primeros pasos.

El estudio también exploró la percepción sobre la idea que han instalado desde el oficialismo al hablar de un “gobierno de emergencia”, término acuñado por la administración para justificar ciertas medidas.

Ante la interrogante “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que la situación país hace que sea necesario tener un gobierno de emergencia?”, el 44,7% se mostró a favor.

En tanto, un 26,5% se manifestó en contra y un 28,8% optó por una postura neutral. Esta tendencia refleja expectativas altas en un contexto de preocupaciones por seguridad e inmigración, según mediciones previas de la misma firma.

De esta manera, los primeros días Kast en la presidencia comienzan con el respaldo de la población, a la espera de conocer nuevas visiones futuras, con acciones ya concretas y frente a la nueva realidad por la cual se trabaja.

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