Joaquín Niemann se desmorona y pierde la chance de defender el título en Singapur: este fue el premio en dinero que se llevó / Jason Butler

Joaquín Niemann llegó a la última ronda de la fecha del LIV Golf en Singapur, donde era el campeón defensor, como líder de la clasificación general junto a Lee Westwood.

El chileno pareció tener la chance de ejercer una defensa exitosa considerando la gran primera mitad de recorrido que tuvo.

En los primeros ocho hoyos, Niemann concretó cuatro birdies que lo mantuvieron como puntero.

Sin embargo, en la segunda mitad del recorrido, el talagantino perdió el rumbo y con tres bogeys terminó sellando una tarjeta acumulada de 11 golpes bajo el par que lo dejaron en el cuarto lugar.

Bryson DeChambeau y Richard Lee fueron quienes llegaron empatados hasta el último hoyo, donde el primero terminó ganando en el desempate el trofeo y los 4 millones de dólares en premio.

Más allá del amargo desenlace, Joaquín Niemann sumó su mejor resultado en lo que va de la temporada y, además, por el cuarto lugar en Singapur, se embolsó 1 millón de dólares (poco más de 920 millones de pesos).