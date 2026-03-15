;

Joaquín Niemann se desmorona y pierde la chance de defender el título en Singapur: este fue el premio en dinero que se llevó

El golfista nacional terminó cuarto pese a ir liderando durante gran parte de la última ronda del torneo por el LIV Golf.

Carlos Madariaga

Joaquín Niemann se desmorona y pierde la chance de defender el título en Singapur: este fue el premio en dinero que se llevó

Joaquín Niemann se desmorona y pierde la chance de defender el título en Singapur: este fue el premio en dinero que se llevó / Jason Butler

Joaquín Niemann llegó a la última ronda de la fecha del LIV Golf en Singapur, donde era el campeón defensor, como líder de la clasificación general junto a Lee Westwood.

El chileno pareció tener la chance de ejercer una defensa exitosa considerando la gran primera mitad de recorrido que tuvo.

Revisa también:

ADN

En los primeros ocho hoyos, Niemann concretó cuatro birdies que lo mantuvieron como puntero.

Sin embargo, en la segunda mitad del recorrido, el talagantino perdió el rumbo y con tres bogeys terminó sellando una tarjeta acumulada de 11 golpes bajo el par que lo dejaron en el cuarto lugar.

Bryson DeChambeau y Richard Lee fueron quienes llegaron empatados hasta el último hoyo, donde el primero terminó ganando en el desempate el trofeo y los 4 millones de dólares en premio.

Más allá del amargo desenlace, Joaquín Niemann sumó su mejor resultado en lo que va de la temporada y, además, por el cuarto lugar en Singapur, se embolsó 1 millón de dólares (poco más de 920 millones de pesos).

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad