Armand Duplantis supera por decimoquinta vez su récord del mundo en salto con garrocha / FREDRIK PERSSON

Armand Duplantis sigue siendo uno de los deportistas más importantes del mundo, superando constantemente su registro histórico en el salto con garrocha.

El año pasado, el sueco deslumbró en el Mundial de Atletismo al romper por última vez el registro, llegando a los 6,30 metros en Japón.

Sin embargo, esta semana, Armand Duplantis aprovechó la disputa de su propio meeting, el “Mondo Classic” disputado en Uppsala.

Todo luego que el deportista de 26 años concretó, al primer salto, un registro de 6,31 metros, rompiendo el récord planetario por decimoquinta ocasión seguida.

“Estoy muy emocionado por este momento. Había una presión adicional, porque quería firmar una actuación diferente. Superar el récord del mundo aquí es verdaderamente increíble”, explicó “Mondo” a la cadena SVT, apuntando a seguir mejorando su récord durante el Mundial de Atletismo bajo techo, que se disputará a finales de marzo en Torun, Polonia.