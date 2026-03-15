Batió un récord impensado en la Fórmula 1 y ahora volvió a sorprender: jornada histórica en el GP de China

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) culminó este domingo un fin de semana de ensueño al ganar el Gran Premio de China, convirtiéndose en el segundo piloto más joven de la historia en subirse a lo más alto del podio de la Fórmula 1.

El piloto de 19 años, que ayer se coronó como el ‘poleman’ más precoz de la competición, superó a su compañero de equipo George Russell con un cronómetro de una hora, 33 minutos y 15,607 segundos, dejando al británico a 5,515 segundos.

Con esto, Antonelli se transformó en el segundo piloto más joven en ganar una carrera, solo por detrás de Max Verstappen (18 años) y su GP de España 2016. De paso, se anotó el primer triunfo italiano en 20 años, tras la última victoria de Giancarlo Fisichella en el GP de Malasia 2006.

El podio lo completó Lewis Hamilton (Ferrari), seguido por el también piloto de la escudería roja Charles Leclerc. Más atrás aparecieron Oliver Bearman (Haas, 5º),Pierre Gasly (Alpine, 6º), Liam Lawson (Racing Bulls, 7º), Isack Hadjar (Red Bull, 8º) y Carlos Sainz (Williams, 9º).

Otro que destacó fue el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien sumó su primer punto en la F1 al culminar en el décimo puesto, pese a sufrir un choque desde atrás por parte de Esteban Ocon (Haas) en la vuelta 33, cuando el trasandino salía de boxes.

La decepción de la jornada la dejó el multicampeón Max Verstappen (Red Bull), quien dejó la pista en la vuelta 35, cerrando un negativo fin de semana. También quedó fuera de acción el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

La próxima carrera, el Gran Premio de Japón, se disputará el domingo 29 de marzo en el circuito de Suzuka.