Niemann se instala como líder en Singapur y este domingo va por su primer título del año en el LIV Golf / Jason Butler

Joaquín Niemann no ha tenido el mejor de los inicios de la temporada 2026 del golf, sin pelear todavía por algún título, teniendo como mejor desempeño hasta ahora el lugar 12 en la fecha del LIV Golf en Adelaida.

Sin embargo, durante esta semana, en la jornada del circuito financiado por capitales saudíes que se desarrolla en Singapur, el talagantino ha vuelto por sus fueros.

Este sábado, en la mejor de sus tres rondas, Joaquín Niemann hilvanó siete birdies y, pese a dos bogeys, le permitieron fimar una tarjeta de -5, acumulando un total de -10.

Con este rendimiento, el golfista nacional igualó en la cima de la clasificación al inglés Lee Westwood.

Este domingo en Singapur, lo que será a las 22:05 del sábado en Chile, Joaquín Niemann comenzará la disputa de la última ronda, donde buscará defender con éxito el título que logró en la fecha asiática del LIV Golf en 2025.