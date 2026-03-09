;

VIDEO. Violento incendio destruye vivienda y deja otras dos dañadas en Valparaíso en medio de corte de energía masivo

La emergencia se registró durante la madrugada en el sector de Rodelillo.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

Un violento incendio estructural se registró durante la madrugada de este lunes en la parte alta de Valparaíso, emergencia que movilizó a varias compañías de Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

El siniestro comenzó cerca de las 06:00 horas en la avenida Rodelillo, en el sector alto de la ciudad puerto, donde las llamas afectaron al menos tres viviendas.

VICTOR HUENANTE

Según información entregada por Bomberos, una de las casas resultó completamente destruida, mientras que otras dos registraron daños parciales producto de la propagación del fuego. Durante varias horas los equipos de emergencia trabajaron intensamente para evitar que el incendio se extendiera a más inmuebles del sector.

Con el paso de la mañana, voluntarios lograron controlar la emergencia y actualmente se encuentran en labores de remoción de escombros y control de puntos calientes para evitar rebrotes. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas producto del incendio.

En paralelo, la jornada también ha estado marcada por un masivo corte de energía eléctrica que afecta a la región. De acuerdo con datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cerca de 24 mil hogares de la comuna de Valparaíso se encuentran sin suministro eléctrico.

El corte comenzó aproximadamente a la misma hora en que se inició el incendio, aunque hasta ahora no se ha confirmado si ambos hechos están relacionados.

