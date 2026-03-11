¿Qué le tiró a la pelota? El extraño momento de tenista argentino durante el Challenger de Santiago

¿Qué pasó? El torneo Dove Men+Care Challenger de Santiago empezó este lunes pero ya está dando que hablar. Antes de un saque, Andrea Collarini, tomó un spray y rocío por completo la pelota con la que luego sirvió. La secuencia fue breve, pero suficiente para generar confusión entre los asistentes al evento.

El video de esta inusual acción no tardó en viralizarse en redes sociales, donde distintos usuarios comenzaron a compartir el clip y a especular sobre el motivo detrás del gesto.

Algunas de las teorías que circularon entre los fanáticos apuntaban a que podía tratarse de una cábala o ritual previo al saque, como las que abundan en el tenis.

Hasta el momento, Collarini no dio detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, el episodio ya se instaló como uno de los momentos más comentados del campeonato. El torneo seguirá su curso hasta el 15 de marzo.